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События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 августа
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 августа 

Прайм 19 минут назад
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
1,85 трлн йен  1,76 трлн йен (факт)
Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь)
1,938 трлн йен  1,176 трлн йен (факт)
Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (июнь)
-1,1% (факт)
предв.
Китай — Объём экспорта (г/г) (июль)
11,2%
12,2% (факт)
предв.
Китай — Объём импорта (г/г) (июль)
14,1%
27,3% (факт)
предв.
Китай — Сальдо торгового баланса (июль)
41,47 млрд юаней
28,05 млрд юаней (факт)
Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
15:30  Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
17:30  США — Запасы сырой нефти
3,803 млн барр
-3,333 млн барр
17:30  США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
-1,338 млн барр
20:00  США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот  2,859%
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
ГАЗ — ВОСА (реестр закрыт 17.06.2018, досрочные перевыборы СД)
Московская биржа — СД (утверждение условий допсоглашения к трудовому договору с членом правления)
МРСК Волги — СД (утверждение страховщика общества)
Росбанк — СД (отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО о работе за 2кв2018)
Прайм: последние новости
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