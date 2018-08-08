События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 августа

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)

1,85 трлн йен 1,76 трлн йен (факт)

Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь)

1,938 трлн йен 1,176 трлн йен (факт)

Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (июнь)

-1,1% (факт)

предв.

Китай — Объём экспорта (г/г) (июль)

11,2%

12,2% (факт)

предв.

Китай — Объём импорта (г/г) (июль)

14,1%

27,3% (факт)

предв.

Китай — Сальдо торгового баланса (июль)

41,47 млрд юаней

28,05 млрд юаней (факт)

Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

15:30 Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)

17:30 США — Запасы сырой нефти

3,803 млн барр

-3,333 млн барр

17:30 США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)

-1,338 млн барр

20:00 США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,859%

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

ГАЗ — ВОСА (реестр закрыт 17.06.2018, досрочные перевыборы СД)

Московская биржа — СД (утверждение условий допсоглашения к трудовому договору с членом правления)