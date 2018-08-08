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Доллар и евро растут на открытии торгов
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Доллар и евро растут на открытии торгов 

RT на русском 18 минут назад
Фото: globallookpress.com
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,51 рубля.
Курс евро вырос на 11 копеек, составив 73,76 рубля.
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