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Доллар и евро растут на открытии торгов
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Доллар и евро растут на открытии торгов
RT на русском
18 минут назад
Комментарии
Фото:
globallookpress.com
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,51 рубля.
Курс евро вырос на 11 копеек, составив 73,76 рубля.
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