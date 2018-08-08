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Миноритарные пакеты акций аптек в Тимирязевском и Ховринском районах выставили на аукционы
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Миноритарные пакеты акций аптек в Тимирязевском и Ховринском районах выставили на аукционы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«По 25% обыкновенных бездокументарных акций ЗАО Аптека «Фарммедикум» и ЗАО Аптека №192 «На Клинской» выставлены на аукционы. Победители торгов будут получать долю прибыли, которая распределяется между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций», — говорится в сообщении.
На балансе акционерного общества «Фарммедикум» находится оргтехника и нежилое помещение общей площадью 635 кв. м, расположенное на первой линии домов в 10 минутах от станции метро «Дмитровская». Начальная стоимость лота — 5,3 млн руб. Прием заявок на участие в аукционе до 16 августа 2018 г.
Как сообщалось, на торги выставлены и 25% акций акционерного общества Аптека №192 «На Клинской». На ее балансе оргтехника и нежилое помещение общей площадью 515 кв. м, которое находится в 20 минутах ходьбы от метро «Ховрино». Начальная стоимость лота — 7 млн руб. Заявки на участие принимаются до 23 августа 2018 г.
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