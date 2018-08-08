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Акции Сбербанка и АФК «Система» стали лидерами падения на Мосбирже в среду
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Акции Сбербанка и АФК «Система» стали лидерами падения на Мосбирже в среду 

Банки.ру 20 минут назад
Стоимость акций Сбербанка на Московской бирже снизилась более чем на 4,4%. К 14:53 мск бумаги банка торговались по цене 192,9 рублей, «префы» упали в цене до 170,4 рубля. Капитализация эмитента снизилась до 4,18 трлн рублей. Столь значительного падения стоимости банка не было с апреля, когда против России был введен пакет санкций. Тогда бумаги Сберанка подешевели на 20%, опустившись до 191,5 рубля.
Накануне стали известны детали законопроекта, который подготовили американские сенаторы, о новых санкциях против России. Они предлагают наложить запрет на операции в США и заморозить активы семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Данные опубликовала газета «Коммерсант». «Несмотря на то, что в нем нет каких-то принципиально новых положений, не озвученных ранее, информационная атмосфера вокруг российских активов постепенно ухудшается, провоцируя все большее количество инвесторов, в особенности иностранных, активно избавляться от отечественных ценных бумаг, уходя в валюту. В особенности участников рынка испугала возможная блокировка долларовых расчетов российских банков», —написал в комментарии эксперт «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Продуктовый виджет
В лидерах падения также акции АФК «Система». К 15:00 мск бумаги компании потеряли более 4% к уровню прошлого закрытия и торговались на уровне 8,55—8,85 рубля. На котировки акций повлияли новости о возможных санкциях против ее владельца Владимира Евтушенкова. В мае конгрессмены попросили Минфин и Госдеп США рассмотреть возможность введения санкций в отношении Евтушенкова из-за его работы его компаний в Крыму. Госдеп инициировал расследование в отношении бизнесмена.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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