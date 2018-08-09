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Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,43%
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Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,43% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, потребительских товаров и целлюлозно-бумажной промышленности.
На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted упал на 0,43%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции FarGlory Hotel Co Ltd (TW:2712), которые подорожали на 2,20 п. (7,69%), закрывшись на отметке в 30,80. Котировки Chun Yu Works &Co Ltd (TW:2012) выросли на 1,40 п. (7,63%), завершив торги на уровне 19,75. Бумаги Career Technology MFG Co Ltd (TW:6153) выросли в цене на 3,80 п. (6,75%), закрывшись на отметке 60,10.
Лидерами падения стали акции Shunsin Technology Holdings Ltd (TW:6451), цена которых упала на 13,50 п. (9,78%), завершив сессию на отметке 124,50. Акции Sumagh High Tech Corp (TW:1475) поднялись на 2,45 п. (8,91%), закрывшись на уровне 25,05, а King Yuan Electronics Co Ltd (TW:2449) снизились в цене на 1,95 п. (7,46%) и завершили торги на отметке 24,20.
На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (473) превысило количество закрывшихся в плюсе (302), а котировки 139 акций практически не изменились.
Котировки акций FarGlory Hotel Co Ltd (TW:2712) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 7,69%, 2,20 п., и завершили торги на отметке 30,80. Котировки акций King Yuan Electronics Co Ltd (TW:2449) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 7,46%, 1,95 п., и завершили торги на отметке 24,20.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,13%, или 0,09, достигнув отметки $67,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,26%, или 0,19, до $72,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,08%, или 1,00, до отметки $1.222,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,11% до 30,623, а котировки TWD/CNY упали на 0,27%, достигнув отметки 0,2231.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 95,02.
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