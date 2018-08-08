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Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,84%
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Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,84% 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов текстильной промышленности, полупроводниковой промышленности и нефти, газа и электричества.
На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted вырос на 0,84%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Asia Optical Co Inc (TW:3019), которые подорожали на 8,30 п. (9,89%), закрывшись на отметке в 92,20. Котировки AOPEN Inc (TW:3046) выросли на 1,70 п. (8,85%), завершив торги на уровне 20,90. Бумаги Eclat Textile Co Ltd (TW:1476) выросли в цене на 30,00 п. (8,70%), закрывшись на отметке 375,00.
Лидерами падения стали акции Holy Stone Enterprise Co Ltd (TW:3026), цена которых упала на 14,50 п. (7,34%), завершив сессию на отметке 183,00. Акции Walsin Technology Corp (TW:2492) поднялись на 21,50 п. (6,79%), закрывшись на уровне 295,00, а Chilisin Electronics Corp (TW:2456) снизились в цене на 7,50 п. (5,95%) и завершили торги на отметке 118,50.
На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (420) превысило количество закрывшихся в минусе (365), а котировки 129 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,01%, или 0,01, достигнув отметки $69,16 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,12%, или 0,09, до $74,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,26%, или 3,20, до отметки $1.221,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,13% до 30,591, а котировки TWD/CNY повысились на 0,04%, достигнув отметки 0,2236.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 94,91.
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