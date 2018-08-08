Ещё
Коррекция в ОФЗ приостановилась, что соответствовало профилю валютного рынка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.71
–0.11 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Коррекция в ОФЗ приостановилась, что соответствовало профилю валютного рынка 

Прайм 3 часа назад
Минфин выбрал в качестве аукционных бумаг бенчмарки со средними сроками погашения, однако одним из них оказался выпуск с привязкой к Ruonia (ОФЗ 29012, погашение в ноябре 2022 г.) и, соответственно, скромным объемом предложения (10 млрд руб.). Объем предложения по второму выпуску — ОФЗ 26223 (погашение в феврале 2024 г.) — был установлен на уровне 15 млрд руб.
История аукционов 29012 серии демонстрирует слабую сговорчивость Минфина по условиям ее размещения — на двух аукционах в текущем году (в конце апреля и конце июня) объем размещения составлял 0.3-0.6 против предложения, хотя на последнем из них спрос превышал лимит в 2.4 раза. В этой связи, выбор Минфином бумаги на таком тонком рынке выглядит несколько странным, так как серьезное расхождение требуемых и предложенных премий не принесет средств от размещения, но может стать негативным сигналом для вторичного рынка. Бумага закрылась вчера на отметке 100.996, что стало минимумом за последний год.
Предложение второй бумаги (26223) соответствует консервативной стратегии. Только с конца июня бумага была предложена трижды, и каждый из аукционов сопровождался 2-3-х кратным переспросом. На вторичном рынке бумага вчера торговалась с доходностью 7.84%, и мы не ожидаем щедрых премий (более 3 бп) от ведомства.
Прайм: последние новости
Золото дешевеет на фиксации инвесторами прибыли Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория Цена нефти растет на опасениях вокруг поставок из Ирана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Российской экономике пророчат проблемы22
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»
Россияне приготовились к нищете
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение