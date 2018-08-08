Коррекция в ОФЗ приостановилась, что соответствовало профилю валютного рынка

Минфин выбрал в качестве аукционных бумаг бенчмарки со средними сроками погашения, однако одним из них оказался выпуск с привязкой к Ruonia (ОФЗ 29012, погашение в ноябре 2022 г.) и, соответственно, скромным объемом предложения (10 млрд руб.). Объем предложения по второму выпуску — ОФЗ 26223 (погашение в феврале 2024 г.) — был установлен на уровне 15 млрд руб.

История аукционов 29012 серии демонстрирует слабую сговорчивость Минфина по условиям ее размещения — на двух аукционах в текущем году (в конце апреля и конце июня) объем размещения составлял 0.3-0.6 против предложения, хотя на последнем из них спрос превышал лимит в 2.4 раза. В этой связи, выбор Минфином бумаги на таком тонком рынке выглядит несколько странным, так как серьезное расхождение требуемых и предложенных премий не принесет средств от размещения, но может стать негативным сигналом для вторичного рынка. Бумага закрылась вчера на отметке 100.996, что стало минимумом за последний год.

Предложение второй бумаги (26223) соответствует консервативной стратегии. Только с конца июня бумага была предложена трижды, и каждый из аукционов сопровождался 2-3-х кратным переспросом. На вторичном рынке бумага вчера торговалась с доходностью 7.84%, и мы не ожидаем щедрых премий (более 3 бп) от ведомства.