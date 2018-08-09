Ещё
Новые угрозы сбили рубль с ног
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.29
76.30
76.81
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.36
+0.01 Золото
1214.80
+0.02 РТС
1086.26
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1591
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Новые угрозы сбили рубль с ног 

Прайм 20 минут назад
Фото: Прайм
Сегодня на Московской бирже продолжается падение рубля к доллару и евро. В настоящий момент пара USD/RUB дорожает на 1,3%, до 65,804 руб. С утра курс доллара превысил отметку в 66 руб. впервые с 2016 года, но потом началось слабое движение гринбека вниз. Пара EUR/RUB дорожает чуть меньше, на 1,23%, в настоящий момент за евро на бирже дают 76,333 руб. Сегодня ЦБ РФ резко повысил на завтра, 10 августа, официальные курсы валют: официальный курс доллара составил 66,2856 руб. за доллар, а курс евро — 76,825 руб. за евро. Вечером 8 августа на финансовые рынки поступила еще одна неприятная новость, связанная с санкциями.
Власти США официально объявили о введении с 22 августа против России новых санкций, связанных с притянутым за уши «делом Скрипалей», которое к США вообще не имеет никакого отношения. Санкционный пакет включает запрет американским компаниям экспорта в Россию любой продукции двойного назначения, кроме того, в США обещают через три месяца ввести и второй пакет санкций, в котором предполагается запрет на экспорт в Россию любой американской продукции (за некоторыми исключениями) и запрет для «Аэрофлота» на осуществление прямых рейсов в США. Несмотря на то что санкции, которые вводятся с 22 августа, практически полностью дублируют уже действующие санкции США, нервные инвесторы пока предпочитают выходить из рискованных российских финансовых активов.
На торгах биржи в Лондоне нефть марки Brent немного подрастает (на 0,18%) после вчерашнего обвала, и в данный момент её цена составляет $72,45 за баррель. Скорее всего, обвал был связан с новостями о меньшем, чем ожидалось, сокращении товарных запасов нефти в США и о возобновлении Саудовской Аравией экспорта черного золота через Баб-эль-Мандебский пролив. По оценкам Альпари, в ближайшие дни цена нефти марки Brent может находиться в рамках в $72,0-73,5.
Теперь мы ожидаем, что доллар США в ближайшие дни будет торговаться по 65,0-66,5 руб., а евро будет котироваться на уровне 76-77 руб.
Прайм: последние новости
Секторы, ориентированные на внутренний рынок, могут оставаться под давлением Фунт опустился до минимума с сентября 2017 г на заявлениях по Brexit Биржи США закрылись в основном в плюсе на фоне достижения Apple капитализации в $1 трлн
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль379
Россиян предостерегли от покупки валюты59
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Как долго продлится ослабление рубля1
Видео
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение