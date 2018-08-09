Новые угрозы сбили рубль с ног

Сегодня на Московской бирже продолжается падение рубля к доллару и евро. В настоящий момент пара USD/RUB дорожает на 1,3%, до 65,804 руб. С утра курс доллара превысил отметку в 66 руб. впервые с 2016 года, но потом началось слабое движение гринбека вниз. Пара EUR/RUB дорожает чуть меньше, на 1,23%, в настоящий момент за евро на бирже дают 76,333 руб. Сегодня ЦБ РФ резко повысил на завтра, 10 августа, официальные курсы валют: официальный курс доллара составил 66,2856 руб. за доллар, а курс евро — 76,825 руб. за евро. Вечером 8 августа на финансовые рынки поступила еще одна неприятная новость, связанная с санкциями.

Власти США официально объявили о введении с 22 августа против России новых санкций, связанных с притянутым за уши «делом Скрипалей», которое к США вообще не имеет никакого отношения. Санкционный пакет включает запрет американским компаниям экспорта в Россию любой продукции двойного назначения, кроме того, в США обещают через три месяца ввести и второй пакет санкций, в котором предполагается запрет на экспорт в Россию любой американской продукции (за некоторыми исключениями) и запрет для «Аэрофлота» на осуществление прямых рейсов в США. Несмотря на то что санкции, которые вводятся с 22 августа, практически полностью дублируют уже действующие санкции США, нервные инвесторы пока предпочитают выходить из рискованных российских финансовых активов.

На торгах биржи в Лондоне нефть марки Brent немного подрастает (на 0,18%) после вчерашнего обвала, и в данный момент её цена составляет $72,45 за баррель. Скорее всего, обвал был связан с новостями о меньшем, чем ожидалось, сокращении товарных запасов нефти в США и о возобновлении Саудовской Аравией экспорта черного золота через Баб-эль-Мандебский пролив. По оценкам Альпари, в ближайшие дни цена нефти марки Brent может находиться в рамках в $72,0-73,5.

Теперь мы ожидаем, что доллар США в ближайшие дни будет торговаться по 65,0-66,5 руб., а евро будет котироваться на уровне 76-77 руб.