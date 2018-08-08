Рубль уступает доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63,52 рубля, курс евро повысился на 11 копеек до 73,76 рублей, следует из данных на сайте биржи.

Курс российской валюты снижается на открытии торгов, несмотря небольшой рост нефтяных котировок. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 74,57 доллара. Информация о готовящихся санкциях на российский госдолг будет сдерживать рубль от укрепления, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов

«Кажется, что инвесторы успокоились по этому поводу, но индекс RGBI продолжает снижаться», — комментирует эксперт. По его мнению, снижение пары USD/RUB во вторник было коррекцией доллара на внутреннем рынке и в среду по итогам дня эксперт ожидает рост до 63,7 рубля.

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«Минимум дня жду на отметке 63,3 рубля за доллар, потому что гринбек в Азии подешевел ко всем валютам», — говорит аналитик. По паре EUR/RUB он ожидает восходящее движение к уровню 74 рубля.

Рубль сосредоточился на традиционных факторах, считает аналитик «ИнстаФорекcа» Игорь Ковалев . «В связи с утратой былой тесной связи с котировками нефти, российская валюта стала более зависимой от общих рыночных настроений и динамики доллара. „Американец“ поддался фиксации прибыли после ралли, причем остается под давлением и на утренних торгах в среду, что при прочих равных сулит „деревянному“ дальнейшее восстановление», — комментирует аналитик.

Что же касается настроений инвесторов, рассуждает он, здесь бегство от рисков может возобновиться, поскольку тема торговой войны вернулась на передний план после того, как США сообщили, что решение о повышении тарифов для китайских товаров на 25% вступит в силу через две недели. «На этом фоне положение рисковых активов может ухудшиться, а спрос на доллар — вернуться в тревожном ожидании ответной реакции Пекина», — комментирует аналитик. Он допускает, что в краткосрочной перспективе USD/RUB попытается вернуться выше 63,5 рубля.