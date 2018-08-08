Курс доллара на Мосбирже обновил максимум 2018 года

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Курс доллара на Московской бирже обновил максимум 2018 года, превысив 65,06 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Максимальное значение курса доллара к рублю в этом году было зафиксировано 11 апреля — 65,0575 руб.