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Курс доллара на Мосбирже обновил максимум 2018 года
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Курс доллара на Мосбирже обновил максимум 2018 года
ТАСС
1 час назад
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Фото:
Капитал страны
МОСКВА, 8 августа. /
ТАСС
/. Курс доллара на
Московской бирже
обновил максимум 2018 года, превысив 65,06 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Максимальное значение курса доллара к рублю в этом году было зафиксировано 11 апреля — 65,0575 руб.
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