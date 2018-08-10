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Курс доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 2016 года
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Курс доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 2016 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курс доллара превысил уровень 67 рублей, однако российская валюта пытается стабилизироваться: после двух дней сильного падения в пятницу она растет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта упала ниже 1,15 доллара, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск пятницы рос на 32 копейки — до 66,97 рубля, курс евро — снижался на 18 копеек, до 76,77 рубля, следует из данных Московской биржи. Чуть ранее курс доллара повышался до 67,09 рубля.
Стоимость нефти с утра повышалась на 0,7%, до 71,55 доллара за баррель по марке Brent.
За две предыдущие торговые сессии доллар и евро подскакивали на 5% каждый против рубля на фоне панических покупок валюты из-за роста санкционных рисков.
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