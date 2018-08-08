Glencore ожидает закрытие сделки по приобретению QIA 14,16% акций «Роснефти» во втором полугодии

Швейцарская трейдинговая компания Glencore ожидает закрытие сделки по приобретению катарским инвестфондом Qatar Investment Authority (QIA) 14,16% акций «Роснефти» , принадлежащих консорциуму Glencore и QIA, во втором полугодии 2018 года, говорится в материалах Glencore.

«В апреле 2018 года QHG (консорциум Glencore и QIA. — RNS) заключил соглашение о передаче QIA большинства принадлежащих акций «Роснефти», что составляет 14,16% акций. Ожидается, что сделка, подлежащая одобрению регулирующих органов, будет завершена во втором квартале 2018 года», — отмечает Glencore.

4 мая стало известно, что Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) решили расформировать консорциум по владению акциями «Роснефти» — компанию QHG Shares. Консорциум заключил соглашение о передаче 14,16% акций «Роснефти» в 100% дочернюю компанию QIA.

Glencore сохранит долю в «Роснефти», соизмеримую с первоначальными инвестициями в акционерный капитал, объявленными в январе 2017 года, что составляет 0,57%, а QIA будет иметь долю в 18,93%. В результате сделки Glencore получит около €3,7 млрд

При этом консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) также уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения по продаже доли в «Роснефти».

11 мая стало известно, что катарский инвестфонд Qatar Investment Authority (QIA) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство об увеличении доли в акционерном капитале «Роснефти» до 18,93%.

3 января 2017 года Glencore и суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) завершили покупку 19,5% акций «Роснефти». В результате государственный бюджет России получил 710,8 млрд руб. ($11,1 млрд, или €10,5 млрд).