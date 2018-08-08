Ещё
Glencore ожидает закрытие сделки по приобретению QIA 14,16% акций «Роснефти» во втором полугодии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.69
–0.13 Золото
1212.00
+0.03 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Glencore ожидает закрытие сделки по приобретению QIA 14,16% акций «Роснефти» во втором полугодии 

Rambler News Service 2 часа назад
Швейцарская трейдинговая компания Glencore ожидает закрытие сделки по приобретению катарским инвестфондом Qatar Investment Authority (QIA) 14,16% акций «Роснефти», принадлежащих консорциуму Glencore и QIA, во втором полугодии 2018 года, говорится в материалах Glencore.
«В апреле 2018 года QHG (консорциум Glencore и QIA. — RNS) заключил соглашение о передаче QIA большинства принадлежащих акций «Роснефти», что составляет 14,16% акций. Ожидается, что сделка, подлежащая одобрению регулирующих органов, будет завершена во втором квартале 2018 года», — отмечает Glencore.
4 мая стало известно, что Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) решили расформировать консорциум по владению акциями «Роснефти» — компанию QHG Shares. Консорциум заключил соглашение о передаче 14,16% акций «Роснефти» в 100% дочернюю компанию QIA.
Glencore сохранит долю в «Роснефти», соизмеримую с первоначальными инвестициями в акционерный капитал, объявленными в январе 2017 года, что составляет 0,57%, а QIA будет иметь долю в 18,93%. В результате сделки Glencore получит около €3,7 млрд
При этом консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) также уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения по продаже доли в «Роснефти».
11 мая стало известно, что катарский инвестфонд Qatar Investment Authority (QIA) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство об увеличении доли в акционерном капитале «Роснефти» до 18,93%.
3 января 2017 года Glencore и суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) завершили покупку 19,5% акций «Роснефти». В результате государственный бюджет России получил 710,8 млрд руб. ($11,1 млрд, или €10,5 млрд).
Rambler News Service: последние новости
Госдеп США изучает возможность введения санкций в отношении Евтушенкова Еврокомиссия одобрила приобретение «Уралхимом» 10% акций «Уралкалия» Цены на бензин в июле снизились на 0,2%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку67
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Российской экономике пророчат проблемы
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение