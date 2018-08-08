«Гленкор» сообщил о 23-процентном росте прибыли

8 августа — Прокомпинфо. «Гленкор» сообщил о 23-процентном росте прибыли в первом полугодии и 12-процентном увеличении от своего торгового подразделения, отметив при этом более высокие производственные затраты на медь и цинк и все еще неустойчивый рынок.

В этом году многие запасы горнодобывающей промышленности потеряли свой темп, поскольку рынки металлов ослабли в ответ на опасения по поводу напряженности в торговле и неопределенности в отношении спроса со стороны Китая.

Другие производители также предупредили о влиянии инфляции цен, в то время как цена акций «Гленкор» подверглась дополнительному давлению из-за подверженности политическому риску в демократической Республике Конго и расследовании Министерства юстиции США

Первоначальная прибыль «Гленкор» в первом полугодии составила $8,3 млрд

Акции «Гленкор» снизились примерно на 2 процента в начале торгов.

Генеральный директор Айван Глазенберг заявил, что рыночные условия, скорее всего, останутся неустойчивыми, и основное внимание было уделено «созданию ценности для акционеров посредством дисциплинированного распределения долгосрочного капитала».

В июле «Гленкор» объявил, что выкупит акции на сумму 1 миллиард долларов после объявления о том, что Соединенные Штаты потребовали от «Гленкор» передать документы о своей деятельности в демократической Республике Конго, Венесуэле и Нигерии в рамках расследования коррупции.

Многие аналитики по-прежнему считают акции недооцененными.

«Политические риски в ДРК, а в последнее время — повестка в Министерство юстиции США, повлияли на настроение, но привлекательные фундаментальные показатели акций, на наш взгляд, остаются неизменными», — говорится в записке аналитиков BNP Paribas.