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«Гленкор» сообщил о 23-процентном росте прибыли
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«Гленкор» сообщил о 23-процентном росте прибыли 

ProComp.info 2 часа назад
Фото: ProComp.info
8 августа — Прокомпинфо. «Гленкор» сообщил о 23-процентном росте прибыли в первом полугодии и 12-процентном увеличении от своего торгового подразделения, отметив при этом более высокие производственные затраты на медь и цинк и все еще неустойчивый рынок.
В этом году многие запасы горнодобывающей промышленности потеряли свой темп, поскольку рынки металлов ослабли в ответ на опасения по поводу напряженности в торговле и неопределенности в отношении спроса со стороны Китая.
Другие производители также предупредили о влиянии инфляции цен, в то время как цена акций «Гленкор» подверглась дополнительному давлению из-за подверженности политическому риску в демократической Республике Конго и расследовании Министерства юстиции США.
Первоначальная прибыль «Гленкор» в первом полугодии составила $8,3 млрд
Акции «Гленкор» снизились примерно на 2 процента в начале торгов.
Генеральный директор Айван Глазенберг заявил, что рыночные условия, скорее всего, останутся неустойчивыми, и основное внимание было уделено «созданию ценности для акционеров посредством дисциплинированного распределения долгосрочного капитала».
В июле «Гленкор» объявил, что выкупит акции на сумму 1 миллиард долларов после объявления о том, что Соединенные Штаты потребовали от «Гленкор» передать документы о своей деятельности в демократической Республике Конго, Венесуэле и Нигерии в рамках расследования коррупции.
Многие аналитики по-прежнему считают акции недооцененными.
«Политические риски в ДРК, а в последнее время — повестка в Министерство юстиции США, повлияли на настроение, но привлекательные фундаментальные показатели акций, на наш взгляд, остаются неизменными», — говорится в записке аналитиков BNP Paribas.
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