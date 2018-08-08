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Петербургский журналист опубликовал исследование о жизни Удельного рынка
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Петербургский журналист опубликовал исследование о жизни Удельного рынка 

Собака.ru 24 минуты назад
Фото: Собака.ru
Петербургский журналист Руслан Солнцев опубликовал в сети масштабный материал «Удельное мнение» о прошлом, настоящем и будущем Удельного рынка. На это обратил внимание The Village. Исследование Солнцев подготовил во время учебы в медиашколе «Ом».
«Большинство товара подобрано этими бабушками с земли на рынке после его закрытия или на помойке. Цена фиксированная — 50-100 рублей за товар. Дороже могут оценить одежду. Если не продастся, вновь отравится в мусорку. Так определяется и отсекается неликвид. Здесь продают все: от использованных бритвенных станков до вполне антиквариата», — пишет журналист.
Продавцы рассказали ему о буднях торговли. как использую отведенные площади и чем по их мнению является знаменитый блошиный рынок. Некоторые инсайдеры поделились историей Уделки и рассказали о том, как происходит разделение территорий кто кому платит аренду.
Другой продавец объяснил, чем Удельный рынок привлекает арендаторов торговых мест. «Здесь гораздо спокойнее, и цены лояльнее, чем на Апрашке. Торгует в основном коренник питерский», — отметил предприниматель.
Фото: Дмитрий Колесов
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