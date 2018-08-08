Ещё
Самарская область оказалась в тройке лидеров среди регионов, где прогнозируется рост зарплат
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.69
–0.13 Золото
1212.00
+0.03 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Самарская область оказалась в тройке лидеров среди регионов, где прогнозируется рост зарплат 

Волга Ньюс 2 часа назад
За основу составители брали регионы с населением более 500 тыс. человек. На первом месте списка оказалась Республика Крым с индексом 8,4 балла, за ней Севастополь (8 баллов), а на третьем месте расположилась Самарская область (7,1 балла). Замыкают рейтинг Москва, Пермский край и Нижегородская область.
По оценкам Финуниверситета, в ближайшие месяцы реальные зарплаты в России вырастут на 4−6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом инфляция в стране сохранится на уровне менее 4% во второй половине 2018 года. Исследователи прогнозируют, что рост зарплат продолжится минимум до конца года и возмозможно продлится в первой половине следующего.
Волга Ньюс: последние новости
Погрузка на КбшЖД с января по июль 2018 года выросла на 3,3% Текущая доходность пенсионных накоплений ВТБ Пенсионный фонд в 1 полугодии составила 7,76% годовых Из Москвы в Самару в августе можно доехать за 1999 рублей в купе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку67
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Российской экономике пророчат проблемы
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение