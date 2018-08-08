Самарская область оказалась в тройке лидеров среди регионов, где прогнозируется рост зарплат 

За основу составители брали регионы с населением более 500 тыс. человек. На первом месте списка оказалась Республика Крым с индексом 8,4 балла, за ней Севастополь (8 баллов), а на третьем месте расположилась Самарская область (7,1 балла). Замыкают рейтинг Москва, Пермский край и Нижегородская область.
По оценкам Финуниверситета, в ближайшие месяцы реальные зарплаты в России вырастут на 4−6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом инфляция в стране сохранится на уровне менее 4% во второй половине 2018 года. Исследователи прогнозируют, что рост зарплат продолжится минимум до конца года и возмозможно продлится в первой половине следующего.