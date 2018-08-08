Самарская область оказалась в тройке лидеров среди регионов, где прогнозируется рост зарплат

За основу составители брали регионы с населением более 500 тыс. человек. На первом месте списка оказалась Республика Крым с индексом 8,4 балла, за ней Севастополь (8 баллов), а на третьем месте расположилась Самарская область (7,1 балла). Замыкают рейтинг Москва, Пермский край и Нижегородская область.