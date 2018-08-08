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Результаты «Юнипро» за II квартал: сильная динамика в годовом сопоставлении
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Результаты «Юнипро» за II квартал: сильная динамика в годовом сопоставлении 

Прайм 2 часа назад
Выручка выросла на 1% г/г до 17.3 млрд руб., т.к. снижение отпуска электроэнергии на 7% г/г было нивелировано ростом цен РСВ и увеличением платежей по ДПМ Сургутской ГРЭС-2. Показатель EBITDA подскочил на 8% г/г (против 2К17 с корректировкой на разовую страховую выплату за Березовскую ГРЭС в размере 20.4 млрд руб.) и достиг 6.0 млрд руб. на фоне снижения контролируемых операционных расходов, в частности, по ремонту третьего блока Березовской ГРЭС). Чистая прибыль составила 3.1 млрд руб. (против скорректированного показателя минус 0.6 млрд руб. во 2К17), отражая рост EBITDA. Капзатраты выросли на 11% г/г до 2.9 млрд руб., из которых приблизительно 70% было направлено на восстановление Березовской ГРЭС. В 1П18 FCF достиг 7.8 млрд руб., увеличившись на 51% г/г против 5.1 млрд руб. в 1П17 (с корректировкой на страховую выплату).
Результаты демонстрируют сильную динамику в годовом сопоставлении (против скорректированного 2К17), и поэтому мы рассматриваем их как ПОЗИТИВНЫЕ для акций с точки зрения восприятия, наряду с объявлениями, сделанными вчера на телеконференции.
Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по Юнипро, поскольку мы по-прежнему считаем ее одной из самых привлекательных дивидендных историй среди публичных энергогенераторов в России. У компании есть огромный потенциал роста дивидендов, который проявится во 2П19, как только компания вновь запустит свой третий энергоблок Березовской ГРЭС. Последний должен заметно повысить финансовые показатели и денежные потоки Юнипро.
Итоги телеконференции
— Прогноз на 2018 подтвержден. Объемы генерации электроэнергии должны вырасти во 2П18, а EBITDA должна достичь 26-28 млрд руб. (EBITDA за 1П18 соответствует 51% середины прогнозного диапазона).
— Дивиденды: новая политика в 4К18. Новая среднесрочная политика должна быть прозрачной и предсказуемой с точки зрения распределения FCF и будет учитывать предстоящие проекты модернизации. Оставшиеся дивидендные выплаты в 2018 должны составить еще 7.0 млрд руб. (0.11 руб. на акцию, доходность 4.1%).
— Восстановление Березовской ГРЭС: по плану. В ближайшие месяцы возможно небольшое ускорение, но дата запуска остается неизменной — 3К19. Совокупные капзатраты были подтверждены на уровне 36 млрд руб., из которых 17 млрд руб. будут профинансированы в течение следующих 12 месяцев.
— Модернизация: первая волна в ноябре 2018. Юнипро сообщила, что планирует принять участие в тендере на первую волну, но не представила прогноза относительно мощности.
Юнипро подтвердила прогноз по EBITDA на 2018, который предполагает, что результаты за 1П18 соответствуют 51% от годового целевого показателя. Мы полагаем, что утверждение новой политики в 4К18 в сочетании с предполагаемым ускорением восстановления Березовской ПОЗИТИВНО для акций с точки зрения восприятия и, таким образом, поддерживает нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ.
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