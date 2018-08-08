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Glencore планирует стать прямым владельцем доли в «Роснефти» до конца года
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Glencore планирует стать прямым владельцем доли в «Роснефти» до конца года 

Ведомости 2 часа назад
Швейцарский трейдер Glencore рассчитывает завершить сделку с акциями «Роснефти» во втором полугодии 2018 г., следует из отчета компании. Glencore получит в прямое владение 0,57% акций российской компании, а Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) — оставшиеся 18,93%.
Сейчас 19,5% акций «Роснефти» принадлежит сингапурской компании QHG Oil Ventures. Это совместное предприятие, которым на паритетных началах владеют Glencore и QIA.
В сентябре 2017 г. китайская частная компания CEFC расcчитывала купить 14,16% «Роснефти» у QHG Oil Ventures за $9,1 млрд Но в мае этого года сделка сорвалась.
QHG Oil Ventures стала акционером «Роснефти» в январе 2017 г. — за долю в 19,5% она заплатила 10,2 млрд евро. Glencore потратила на сделку 300 млн евро, QIA — 2,5 млрд евро, 5,2 млрд евро консорциум привлек в итальянском Intesa Sanpaolo, 2,2 млрд евро — у пула кредиторов (их источник не раскрывался, предположительно это средства российских банков).
При этом Glencore предоставила гарантии по кредиту «максимум на 1,4 млрд евро, которые, в свою очередь, полностью захеджированы в российских банках», указывает компания. В случае маржин-колла при падении акций «Роснефти» трейдеру придется довнести обеспечение, которое, скорее всего, будет заемное, то есть увеличатся расходы по процентам. На конец июня у Glencore не было отражено увеличение гарантий по этому займу.
Основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз», который владеет 50% плюс одной акцией компании, еще 19,75% принадлежит британской BP.
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