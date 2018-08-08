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В СВАО возобновилась акция «Проверь себя на остеопороз»
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В СВАО возобновилась акция «Проверь себя на остеопороз» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В Северо-Восточном округе снова стартовала акция «Проверь себя на остеопороз». В ее рамках москвичи и гости столицы могут пройти обследование состояния костной ткани, сообщил представитель Центра развития социальных проектов Анатолий Ковалев.
— Обследование проводится методом ультразвуковой денситометрии в порядке общей очереди, — пояснил Ковалев.
Продлится акция до 19 августа. Специалисты ежедневно ведут прием в павильоне № 12 с 10.30 до 17.00. Предварительно записываться не требуется, диагностика проводится бесплатно. (ис)
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