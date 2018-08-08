Акции ведут себя, как «лебедь рак и щука», рекордов роста индекса Мосбиржи можно не ждать

Сегодняшнее снижение отечественного рынка при открытии на новости о возможности введения санкций в отношении основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова возвращает нас к вопросу: является ли наш рынок сильным? В США драйвером роста рынка является сезон отчетности, у нас подобный драйвер роста отсутствует. В фаворе у инвесторов нефтянка и частично сектор металлургии. Энергетика и банки не в фаворе. Рынок очень разнородный. Акции ЛУКОЙЛа Роснефти ставят рекорды, а акции Аэрофлота ставят в это время «антирекорды». Акции ведут себя, как «лебедь рак и щука», поэтому рекордов роста индекса МосБиржи можно не ждать.

А вот в США все хорошо. Во вторник индекс S&P-500 приблизился к рекордному максимуму, чему поспособствовали рост акций Alphabet и Microsoft Amazon , а также сильный сезон корпоративной отчетности за второй квартал, который укрепил оптимизм в отношении американской экономики. В последний раз S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне 26 января. Обновление этого максимума успокоит инвесторов, которые в последние несколько месяцев переживают о том, что рост американского фондового рынка, который длится уже почти десять лет, может подойти к концу. С начала 2018 года рост индекса S&P-500 составил почти 7%. Сильный рост акций технологического сектора уже поспособствовал тому, что индекс NasdaqComposite восстановился от февральских массовых продаж гораздо быстрее, чем широкий рынок, дойдя до рекордного максимума в прошлом месяце. S&P 500 «может дойти до рекордного максимума и превысить его.

Если продолжат выходить сильные финансовые результаты американских компаний и в корпоративном секторе не возникнет неожиданных проблем, то ничего не будет указывать на прекращение роста рынка и потенциал роста рынка будет оставаться высоким еще длительное время», — говорит старший инвестиционный стратег в BNYMellonInvestmentManagement Лиз Янг.

Высокая доходность 10-летних облигаций Казначейства США поспособствовала росту акций банковского сектора. Индекс финансового сектора S&P 500 Financials прибавил по итогам торгов 0,48%. Индекс энергетического сектора S&P 500 Energy вырос на 0,72%. Вступили в действие санкции США против ряда иранских товаров, что усилило беспокойства касательно объемов предложения нефти. Акции Alphabet, владельца Google , выросли на 1,47%, а Microsoft прибавили в цене 0,69%, что поспособствовало росту индекса технологического сектора S&P 500 InformationTechnology на 0,33%. Amazon прибавили в цене 0,80%, тоже оказав сильную поддержку индексу S&P 500. Но особенно сильным ростом — на 10,99% — отличились акции Tesla. Илон Маск сообщил, что он рассматривает возможность ухода Tesla с открытого рынка при цене за акцию в $420. Это неплохая шутка, учитывая что у него нет денег для того, чтобы сделать компанию частной (около 70 — 80 млрд в худшем случае).

Постепенно подходит к концу сезон корпоративной отчетности за второй квартал. На данный момент, показатели 79% компаний из индекса S&P-500 (кто уже опубликовал свои результаты) превзошли ожидания по прибыли. Это самый высокий процент за период с первого квартала 1994 года, когда начала вестись эта статистика, согласно данным ThomsonReuters. Что будет с американским рынком дальше? В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, и исторически перед выборами наблюдается повышенная турбулентность котировок, связанная с заявлениями политиков. Мы спокойно переживем август, а сентябрь и октябрь будут сопряжены с нервными волнениями.

Во вторник цены на нефть показывали рост на фоне восстановления американских санкций против Ирана — третьей страны в мире по объемам экспорта нефти. С начала года цены на нефть выросли почти на 20%. Последний месяц цены на нефть демонстрируют особенно уверенный рост. Главными драйверами цен на нефтяном рынке в последние месяцы являются объемы добычи крупнейшими нефтедобытчиками — Россией, Саудовской Аравией и США, перебои с поставками восстановление санкций против Ирана, торговые разногласия между США и Китаем. ОПЕК проголосовала в июне за увеличение добычи еще на 708 тысяч б/д в целях стабилизации нефтяных цен.

В этой связи, французский банк SocieteGenerale сказал, что, на данный момент, объемы предложения на рынках физической нефти находятся на «комфортных» уровнях. Но также SocieteGenerale отметил, что санкции против Ирана сократят объемы предложения еще на 1 млн б/д. Как следствие, останется мало свободных мощностей, которые необходимы рынкам для преодоления последствий непредвиденных перебоев с поставками, отметили в SocieteGenerale.