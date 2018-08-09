5 страшных графиков фондового рынка США

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Фондовый рынок США непоколебим, как скала, однако подавляющее большинство экспертов с тревогой наблюдают это восхождением. Что пугает инвесторов и почему они считают, что обвал американского рынка акций неминуем?

С момента краха доткомов в 2000 г. рынок сильно изменился. Так, например, Apple из одного из производителей компьютеров стала самой дорогой компанией в мире: ее капитализация на прошлой неделе впервые превысила $1 трлн. Amazon из продавца книг превратилась в крупнейшего интернет-ритейлера, а Илон Макс и его Tesla обрели известность.

Таким примеров множество, и все же любопытно провести параллели между 2000 и 2018 гг.

Прежде всего стоит отметить, что сейчас, как и на рубеже веков, главной движущей силой фондового рынка выступают технологические компании. «Вести. Экономики» уже не раз отмечали, что акции FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix Google ) обеспечили порядка 80% роста индекса S&P 500 в этом году.

Первый из графиков, на которые хочется обратить внимание, — это отношение цены акции к продажам компании. Данный индикатор не так популярен, как соотношение цены и прибыли, или P/E, но считается менее восприимчивым к манипуляциям, поскольку он основан на доходах.

Marketwatch

На графике видно, что в терминах price to sales индекс S&P 500 сейчас даже дороже, чем в 2000 г., как раз перед обвалом рынка. Эти исторические параллели очень сильно тревожат участников рынка.

Есть и еще одно пугающее сходство нынешней ситуации с 2000 г. Тогда в начале года случилась достаточно сильная коррекция, после чего последовало волатильное восходящее движение, которое через пять месяцев практически достигло максимума. Сейчас мы видим примерно такую же картину, только индекс S&P 500 находится чуть ниже максимумов. Тем не менее инвесторы обращают внимание, что вторая половина 2000 г. обернулась обвалом.

Marketwatch

Если рынок продолжит рост, то 22 августа официально станет самым длинным «бычьим» рынком в истории. Любопытно, но предыдущий самый продолжительный «бычий» рынок был как раз перед тем, как лопнул технологический «пузырь» в 2000 г.

Есть и другие параллели, которые не могут не обращать на себя внимание, — это параллели с 2008 г. В первую очередь это касается рынка недвижимости. Индекс строительных компаний рухнул с начала года примерно на четверть, и это тревожный сигнал.

Zerohedge

Обратим внимание и еще на один факт, который, возможно, объясняет, почему американский рынок до сих пор держится на плаву. Многие эксперты сходятся во мнении, что идет банальная манипуляция и делать это очень просто. Дело в том, что капитализация пяти компаний в США составляет около $1 трлн каждой.

Еще на конец июля их суммарная капитализация была эквивалентна капитализации 282 компаний индекса.

Source: @michaelbatnick

Иными словами, на пять крупнейших компаний приходится порядка 15% индекса широкого рынка, а если добавить сюда еще несколько тяжеловесов, например Exxon Mobil и банковский сектор, и не давать этим бумагам падать, то индекс можно держать сколько угодно.

Это очень выгодный сценарий для американских политиков перед выборами. Они не раз публично отмечали, что «торговая война» с Китаем идет на пользу США, и динамика рынков это отражает. Практически каждое заявление на эту тему содержит призыв посмотреть на динамику рынков, что китайские индексы снижаются, а американский рынок растет.