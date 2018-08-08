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Министр экономики Италии заявил, что снижение экономического роста увеличит дефицит страны в следующем году
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Министр экономики Италии заявил, что снижение экономического роста увеличит дефицит страны в следующем году 

ProComp.info 2 часа назад
Фото: ProComp.info
8 августа — Прокомпинфо. Министр экономики Италии заявил в среду, что снижение экономического роста, как ожидается, увеличит дефицит страны в следующем году и замедлит сокращение государственного долга, но он подтвердил свою приверженность разумной бюджетной политике.
Джованни Триа сказал, что, по оценкам правительства, страна вырастет на 1,2 процента в этом году, что ниже 1,5 процента, прогнозировавшихся ранее. Он также ожидается снижение объема производства на 1 или 1.1 процента в следующем году по сравнению с предыдущей оценкой в 1,4 процента.
«Это замедление принесет дефицит до 1,2 процента в 2019 году», — сказал он в интервью газете Il Sole 24 Ore. Это будет выше целевого показателя дефицита в 0,8 процента от валового внутреннего продукта, установленного предыдущей администрацией.
Джованни Триа добавил, что более четкая оценка дефицита будет доступна в сентябре и будет зависеть от стоимости обслуживания долга и от суммы доходов или сокращения расходов, которые правительство будет использовать, чтобы избежать увеличения налогов с продаж.
Ухудшение экономических прогнозов может поставить новое правительство против истеблишмента на коллизию с европейской комиссией, которая контролирует бюджеты стран Европейского Союза.
Но Триа заявил, что все меры по реформированию, включенные в планы исполнительной власти, «совместимы» с обязательствами Италии перед ЕС в отношении ее государственных финансов.
Он сказал, что более низкий рост может замедлить сокращение долга страны, и добавил, что правительство поддержало цель снижения долга.
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