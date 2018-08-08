Почти на 20% за год снизилось число выданных автокредитов в Самарской области

Число выданных автокредитов в Самарской области в июне этого года уменьшилось, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Всего в начале лета в регионе оформлено 1 849 автозаймов. Это девятая строчка среди 15 субъектов-лидеров снижения. На первом месте Москва, следом идет Санкт-Петербург, на третьем месте — Московская область. По мнению экспертов, падение было связано с тем, что в июле закончились государственные программы автокредитования (исключение Дальний Восток) — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Однако федеральный кабмин в ближайшее время решил возобновить господдержку до 2020 года, поэтому, скорее всего, динамика выдачи автозаймов восстановится.

Фото: pixabay.com