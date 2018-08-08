Суверенные евробонды РФ значительно подешевели

Суверенные евробонды РФ значительно подешевели из-за роста доходности UST10 и повышения санкционных рисков. Российские суверенные еврооблигации во вторник утром торговались нейтрально, однако днем доходность UST10 начала двигаться вверх, и, даже несмотря на то, что цены на нефть демонстрировали стремительный рост практически весь день, российские бумаги вновь оказались под давлением, а к вечеру падение котировок значительно ускорилось, что также объясняется усилением санкционных рисков. По итогам дня российские бумаги подешевели на 0,9–1,1 п.п., а среднесрочные выпуски — на 0,3–0,5 п.п. В среднем доходности вдоль суверенной кривой выросли на 7 б.п., а доходность RUSSIA’47 достигла максимального за месяц значения 5,48%. Также продолжили расти и z-спреды российских бумаг — в среднем на 5 б.п., однако пятилетний CDS-спред увеличился лишь на 1 б.п. до 138 б.п.

Таким образом, суверенные евробонды РФ вновь показали худший результат среди аналогов других стран ЕМ. Мы считаем наиболее вероятным, что в ближайшее время российские еврооблигации останутся под давлением из-за роста санкционных рисков. Особенно негативным фактором стало то, что в опубликованном сегодня в СМИ тексте законопроекта о новых санкциях содержится предложение о наложении санкций на крупнейшие банки РФ. Как и ожидалось, в нем также содержится предложение о запрете на покупку нового российского госдолга, однако пока такой сценарий кажется нам маловероятным.

Евробонды банков, а также бумаги МТС и Системы сегодня могут оказаться под давлением возможных санкций. Корпоративные евробонды продолжили дешеветь, причем темпы падения котировок заметно ускорились, как и у суверенных бумаг. В аутсайдерах были евробонды банков — выпуски ВТБ ВЭБа просели в цене на 0,5–0,9 п.п., а евробонды Сбербанка потеряли 0,2–0,5 п.п. от номинала. Что касается субордов частных банков, то бумаги МКБ оставались под давлением — минус 1,5–1,7 п.п. Сегодня евробонды банков вновь могут показать результаты хуже рынка, учитывая опасения, что новые санкции США могут затронуть крупнейшие банки, в результате чего они не смогут проводить расчеты в долларах. Падение котировок в нефтегазовом секторе было менее значительным, длинные бумаги Газпрома потеряли лишь 0,4–0,5 п.п. от номинала, в среднем же по сектору котировки снизились на 0,2 п.п. Евробонды Полюса, как и накануне, подешевели сильнее остальных бумаг компаний металлургического сектора — на 0,3–0,8 п.п. Также заметно просел в цене POGLN’22 (YTM 12,8%) — минус 0,5 п.п., в среднем снижение котировок в секторе составило 0,1–0,3 п.п. Из других бумаг отметим еврооблигации VEON VIP’23 (купон 7,25%, YTC 6,1%) и VIP’24 (YTC 6%) — минус 0,4–0,5 п.п. Евробонды МТС и Системы торговались сдержанно, лишь MOBTEL’23 (YTM 5,2%) упал на 0,2 п.п. от номинала. Сегодняшние сообщения в СМИ на тему санкций против этих компаний могут вновь вызвать волну распродаж. Также отметим бумаги Фосагро , которые второй день подряд заметно дешевели — на 0,4 п.п.

Сегодня внешний фон для российского рынка по-прежнему негативный, что в первую очередь связано с ростом санкционных рисков. Доходность UST10 после заметного роста накануне вечером остается стабильной, цены на нефть также меняются слабо. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы — в небольшом минусе.