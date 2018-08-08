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Банк «Возрождение» снизил тариф на услуги инкассации частных лиц
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Банк «Возрождение» снизил тариф на услуги инкассации частных лиц 

Банки.ру 2 часа назад
Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Такая услуга пользуется спросом у клиентов, осуществляющих сделки купли-продажи недвижимости и желающих осуществить перевозку крупных сумм.
Стоимость одной перевозки силами собственной службы инкассации Банка составит 9 500 рублей, а каждого последующего полного или неполного часа работы экипажа — 2 000 рублей. При каждой перевозке также предусмотрена комиссия 0,02% от объявленной стоимости перевозимых ценностей.
Пунктом доставки либо вывоза должно быть подразделение Банка. С момента приема ценностей от клиента и до момента их передачи клиенту в пункте назначения ценности застрахованы на объявленную клиентом сумму перевозки. Доставка денежных средств или ценностей производится без личного сопровождения клиента
Услуги по перевозке денежных средств и инкассации частных лиц банк запустил в 2016 году.
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