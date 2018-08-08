Магазины за продукты с нитратами предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей 

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. По его словам, мера должна коснуться торговых сетей, частных магазинов и точек продаж на рынках. Парламентарий направил инициативу на рассмотрение в Роспотребнадзор. «Огромное количество продуктов с нитратами сегодня продается и на рынках, и торговых точках, и в больших гипермаркетах. Мы пришли к выводу, что нужно наказывать торговые точки, которые приобретают продукты питания на реализацию и соответственно продают их, заведомо понимая, что там есть нитраты. Если это торговая сеть, у которой, представьте, 500 магазинов. Если во всех пятистах магазинах есть продукты с нитратами, то торговая сеть с каждого магазина платит по полмиллиона рублей. А если это рынок, такую ответственность мы можем накладывать на администрацию рынка. Потому что за администрацией рынка находится контроль за нормами, которые находятся на территории рынка», — отметил Власов. Депутат напомнил, что одной из задач, поставленных президентом, является уменьшение показателя смертности трудоспособного населения. Одна из самых распространённых причин смертности — раковые заболевания. Их, в свою очередь, вызывают, в том числе, товары с повышенным содержанием нитратов.