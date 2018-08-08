Ещё
Коррекция после четырех дней роста: S&P500 снизится на 0,3%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.71
–0.11 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Коррекция после четырех дней роста: S&P500 снизится на 0,3% 

Прайм 1 час назад
Американские индексы 7 августа закрылись ростом. S&P500 поднялся на 0,28%, до 2858 пунктов. Главными позитивными драйверами рынок обеспечили энергетический и промышленный сектора. Индекс волатильности VIX вновь опустился к уровням января.
Доллар немного ослаб к основным валютам, евро в паре с ним подрос до 1,1598.
Акции Tesla взлетели на 11%, до $379,57, после твита Илона Маска о желании сделать компанию непубличной, так как, по его словам, присутствие на открытом рынке связано с излишним давлением, которое отвлекает быстрорастущий бизнес от достижения долгосрочных целей. В случае принятия решения об уходе Tesla с биржи у ее акционеров будет выбор: оставаться частными инвесторами компании или продать акции по $420 за штуку. Впрочем, решение о делистинге должно получить одобрение на собрании акционеров.
Риски торговой войны напоминают о себе и давят на котировки. США заявили, что собираются ввести запланированные тарифы на китайский импорт объемом $16 млрд в течение двух недель. Это станет уже вторым подобным шагом за последний месяц, что приведет к увеличению затрат бизнеса и негативно скажется на настроениях инвесторов.
Важной для фондового рынка макроэкономической статистики сегодня не будет. Мы ожидаем, что S&P500 снизится на 0,3%, до 2850 пунктов. После четырех дней уверенного роста небольшая коррекция вполне предсказуема. Вчерашний гэп на открытии может быть сегодня заполнен.
После закрытия основной сессии 8 августа отчитаются Booking и Fox. Fox готовится к поглощению со стороны Disney, поэтому вряд ли ожидаемый рост прибыли существенно повлияет на динамику ее котировок. Гораздо интересней будет узнать, планирует ли Fox повышать цену предложения о выкупе акций Sky, потому что 9 августа истекает отведенный на принятие этого решения срок.
Прайм: последние новости
Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория Золото дешевеет на фиксации инвесторами прибыли Цена нефти растет на опасениях вокруг поставок из Ирана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку66
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Российской экономике пророчат проблемы22
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете538
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение