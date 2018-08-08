Минфин заявил о достаточном спросе для размещения запланированного объема ОФЗ

Министерство финансов России считает, что спроса внутренних инвесторов будет достаточно для размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в запланированных объемах. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

«Мы полностью солидарны с Банком России , по оценкам которого спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ», — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что, согласно последним данным, помимо российских банков, вложения в ОФЗ постепенно наращивают также пенсионные фонды, чему способствует целенаправленная политика ЦБ по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств.

«Данная тенденция по росту объема вложений внутренних инвесторов в российский госдолг способствует замещению выходящих из ОФЗ иностранных инвесторов», — указывается в сообщении.

Минфин сообщает, что сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их, в том числе, на ОФЗ. Министерство подчеркивает, что подобные новости, «безусловно, весьма болезненны» для иностранных держателей российского суверенного долга.