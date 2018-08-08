Минфин заявил о достаточном спросе для размещения запланированного объема ОФЗ 

Министерство финансов России считает, что спроса внутренних инвесторов будет достаточно для размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в запланированных объемах. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
«Мы полностью солидарны с Банком России, по оценкам которого спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ», — говорится в сообщении.
Минфин отмечает, что, согласно последним данным, помимо российских банков, вложения в ОФЗ постепенно наращивают также пенсионные фонды, чему способствует целенаправленная политика ЦБ по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств.
«Данная тенденция по росту объема вложений внутренних инвесторов в российский госдолг способствует замещению выходящих из ОФЗ иностранных инвесторов», — указывается в сообщении.
Минфин сообщает, что сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их, в том числе, на ОФЗ. Министерство подчеркивает, что подобные новости, «безусловно, весьма болезненны» для иностранных держателей российского суверенного долга.
«В то же время, предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития, а Минфин США в своем докладе Конгрессу указал на негативный эффект для американских инвесторов в случае принятия такого рода решений», — добавили в Минфине.