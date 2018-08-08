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Запланированные на сегодня аукционы по размещению ОФЗ вряд ли окажут поддержку рублю
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Запланированные на сегодня аукционы по размещению ОФЗ вряд ли окажут поддержку рублю 

Прайм 1 час назад
Доллар США сохраняет сильные позиции, несмотря на коррекционное снижение наблюдаемое накануне. Очевидных причин для снижения «американца» пока нет, напротив выходившие ранее данные в очередной раз подтвердили устойчивый рост американской экономики. Индекс экономического оптимизма от Investor's Business Daily вырос до 58п., что стало четвертым месяцем роста показателя и самым высоким уровнем с октября 2016г. Данные по рынку труда (JOLTS) сохранили положительную динамику.
Сегодня мы наблюдаем восстановление позиций долларом США, в отсутствие значимой статистки участники сосредоточены на теме торговых конфликтов. Основные данные на текущей неделе будут опубликованы в пятницу (статистика по инфляции за июль в США), которые могут подкрепить уверенность инвесторов в дальнейшем ужесточении ДКП ФРС. Краткосрочно пара EURUSD: 1.152-1.162.
Рубль накануне отыграл часть позиций в паре с долларом США и незначительно подешевел к евро. Поддержку национальной валюте оказали коррекционное ослабление «американца» на Forex и рост нефтяных котировок. В ходе сегодняшних торгов факторы, отмеченные выше, продолжат лишь частично сглаживать негатив в отношении российской валюты и активов. Общий пониженный аппетит к рисковым активам и опасения расширения антироссийских санкций сохранят рубль уязвимым.
Запланированные на сегодня аукционы по размещению ОФЗ вряд ли окажут поддержку рублю. Минфин предложит рынку два выпуска облигаций на общую сумму 25 млрд руб. — ОФЗ-ПД 26223 с погашением в феврале 2024г. (15 млрд руб.) и ОФЗ-ПК с погашением в ноябре 2022г. (10 млрд руб.). При этом сегодня же состоится погашение ОФЗ и выплата купона на сумму 64 млрд руб.
Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB: 63.3-63.8.
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