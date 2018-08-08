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Эксперты: рост акцизов и ставки НДС может привести к скачку цен на бензин в 2019 году
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Эксперты: рост акцизов и ставки НДС может привести к скачку цен на бензин в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Увеличение на треть акцизов на бензин и ставки НДС может привести к повторению сильного роста цен на топливо, которое произошло в мае этого года. Об этом говорится в исследовании Vygon Consulting.
"В результате принятых правительством РФ мер ситуацию на топливном рынке удалось стабилизировать. Однако в связи с планирующимся с 2019 года увеличением акцизов на 4101 руб. /т и ставки НДС с 18% до 20% сохраняются риски повторения ситуации 2018 года", — отмечается в документе.
Эксперты считают, что разработанный компенсационный механизм в рамках налогового маневра несовершенен и не дает гарантий будущей финансовой стабильности НПЗ и АЗС. Более того, он пока не опробован на практике, поэтому эффективность его применения остается под вопросом.
"При сильных колебаниях макроэкономических показателей он [компенсационный механизм] неэффективен. Учитывая отсутствие опыта применения подобного механизма необходимо дополнительно проработать его параметры, оценить целесообразность повышения акцизов", — утверждают эксперты.
По подсчетам Vygon Consulting, сдерживание внутренних цен будет осуществляться за счет переработки. В худшем положении оказываются поставщики автомобильного бензина, работающие на внутреннем рынке, а ориентированные на экспорт производители будут только выигрывать. «В будущем из-за такого перекоса неизбежно потребуются очередные корректировки в законодательстве», — резюмируют аналитики.
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