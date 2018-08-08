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Опасения по поводу торговой войны омрачают крупнейшее IPO за два года
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Опасения по поводу торговой войны омрачают крупнейшее IPO за два года 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Акции китайской телекоммуникационной компании China Tower незначительно изменились в ходе дебютных торгов на Гонконгской фондовой бирже в среду. Торговый конфликт между США и Китаем отрицательно повлиял на отношение инвесторов к IPO компании, которое стало крупнейшим в мире за последние два года, пишет Reuters.
Фото: EPA-EFE/STR  После череды слабых IPO в Гонконге результаты листинга China Tower могут повлиять на предстоящие размещения, в частности, Sinochem Energy. Это также может оказать влияние на попытки города поддерживать рекордный приток средств от размещения акций.
Цена акций China Tower, крупнейшего в мире оператора телекоммуникационных вышек, выросла лишь до 1,29 гонконгского доллара за бумагу, после чего завершила торги без изменений к цене IPO, на уровне 1,26 гонконгского доллара, к моменту обеденного перерыва на бирже. Индекс Hang Seng к этому времени демонстрировал рост на 0,42%.
В рамках IPO в среду China Tower привлекла $6,9 млрд Это крупнейшее в мире первичное публичное размещение акций за последние два года, с тех пор как Postal Savings Bank of China Co Ltd провел IPO на $7,63 млрд в Гонконге в 2016 году.
С начала 2018 года компании привлекли $22,4 млрд в рамках размещений в Гонконге. Для города это лучший 7-месячный показатель за весь период наблюдений, показывают данные Thomson Reuters.
Однако гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал почти на 16% с январского пика на фоне торгового конфликта между США и Китаем. После нескольких недавних размещений, в том числе китайского производителя смартфонов Xiaomi Corp, акции не смогли удержаться на уровне цены IPO.
"Инвесторы становятся более осторожными и избирательными в отношении новых листингов, — говорит Бен Квонг, глава отдела исследований и исполнительный директор KGI Asia. — Общий темп рынка IPO немного замедлится, и кандидаты на листинг могут попытаться избежать этого слабого настроения, когда они не имеют возможности требовать более высоких оценок".
Как сообщали «Вести. Экономика», в то время как напряженность в торговле оказывает давление на китайские акции и валюту, государственные СМИ страны занимают все более жесткую позицию в отношении президента США Дональда Трампа.
"Пошлины действуют намного лучше, чем ожидалось. Рынок Китая упал на 27% за последние четыре месяца", — написал Трамп в Twitter в субботу.
Однако официальное издание China Daily отметило, что фондовый рынок Китая демонстрировал слабость и до того, как администрация Трампа ввела пошлины. Англоязычная газета уточнила, что спад был частично обусловлен попытками Пекина сократить корпоративный долг.
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