Китайский импорт резко вырос на фоне торговых споров

ПЕКИН, 8 авг — ПРАЙМ. Китайский импорт резко вырос в июле, в то время как страна старается защитить свою экономику и готовится к затяжной торговой войне с США, говорится в статье Dpw Jones.

Пекин обратился к банкам и органам местной власти с тем, чтобы они стимулировали инфраструктурные проекты на фоне замедления роста экономики. Руководство страны готовится к введению пошлин, которые могут сильнее повредить экономике страны в будущем, говорят экономисты.

Получив поддержку со стороны сильного спроса на сырьевые товары, импорт в июле вырос на 27,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 14,1% месяцем ранее. Об этом в среду сообщило Главное таможенное управление Китая. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal , ожидали роста на 15,3%.

"Импорт сырьевых товаров, вероятно, увеличится во второй половине года ввиду повышения инфраструктурных расходов", — говорит Лю Ясинь, экономист China Merchants Securities.

В стоимостном выражении импорт угля, сырой нефти и железной руды в июле вырос соответственно на 73%, 63% и 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это указывают расчеты Wall Street Journal, основанные на информации таможенной службы Австралии. Импорт из Австралии в июле вырос на 34%.

Сильные данные по закладкам новых домов в малых городах, вероятно, указывают на повышение спроса на сырье в Китае, говорит Лю.

Ожидания снижения курса китайского юаня против доллара США также способствовали росту импорта, говорит Лю Сюэчжи, экономист Bank of Communications. В июле юань упал на 3% против доллара.

Более дешевый юань, который делает импортные товары дешевле для китайских покупателей, будет способствовать китайскому экспорту.