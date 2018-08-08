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Китайский импорт резко вырос на фоне торговых споров
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Китайский импорт резко вырос на фоне торговых споров 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
ПЕКИН, 8 авг — ПРАЙМ. Китайский импорт резко вырос в июле, в то время как страна старается защитить свою экономику и готовится к затяжной торговой войне с США, говорится в статье Dpw Jones.
Пекин обратился к банкам и органам местной власти с тем, чтобы они стимулировали инфраструктурные проекты на фоне замедления роста экономики. Руководство страны готовится к введению пошлин, которые могут сильнее повредить экономике страны в будущем, говорят экономисты.
Получив поддержку со стороны сильного спроса на сырьевые товары, импорт в июле вырос на 27,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 14,1% месяцем ранее. Об этом в среду сообщило Главное таможенное управление Китая. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста на 15,3%.
"Импорт сырьевых товаров, вероятно, увеличится во второй половине года ввиду повышения инфраструктурных расходов", — говорит Лю Ясинь, экономист China Merchants Securities.
В стоимостном выражении импорт угля, сырой нефти и железной руды в июле вырос соответственно на 73%, 63% и 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это указывают расчеты Wall Street Journal, основанные на информации таможенной службы Австралии. Импорт из Австралии в июле вырос на 34%.
Сильные данные по закладкам новых домов в малых городах, вероятно, указывают на повышение спроса на сырье в Китае, говорит Лю.
Ожидания снижения курса китайского юаня против доллара США также способствовали росту импорта, говорит Лю Сюэчжи, экономист Bank of Communications. В июле юань упал на 3% против доллара.
Более дешевый юань, который делает импортные товары дешевле для китайских покупателей, будет способствовать китайскому экспорту.
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