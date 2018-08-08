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Что будет с курсом рубля к концу года?
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Что будет с курсом рубля к концу года? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Как в ближайшее время и до конца года может измениться курс рубля? От чего он будет зависеть? Есть ли смысл покупать доллары, чтобы заработать, или нет?
Отвечает доцент кафедры менеджмента ПГНИУ Игорь Мерзлов:
«Основной и исторически сложившийся для российской экономики фактор, от которого зависит курс рубля, — цена на нефть. Другой фактор (во многом больше психологический, чем заметно влияющий на реальное состояние дел в национальной экономике), который начал влиять на курс в последние годы, — ужесточение антироссийских санкций. Мы исходим из того, что до конца этого года вряд ли стоимость нефти поднимется выше нынешних значений. Скорее, цена на «чёрное золото» стабилизируется на уровне 65-68 долларов за баррель. Мы прогнозируем курс доллара в ценовом диапазоне 63-65 рублей. Возможен рост до уровня 67-68 рублей, если произойдёт непрогнозируемое снижение стоимости нефти или продолжится нагнетание внешнеполитической обстановки со стороны Запада.
Поэтому покупку валюты, чтобы получить прибыль от её перепродажи на горизонте до конца 2018 года, считаем нецелесообразной».
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