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Все в СЭЗ: число резидентов растет
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Все в СЭЗ: число резидентов растет 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Количество участников Свободной экономической зоны в Крыму растет ежегодно — сегодня в числе резидентов 1324 человека. Данные по состоянию на июль месяц на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Симферополе озвучила министр финансов РК Ирина Кивико.
По ее словам, по сравнению, например, с январем 2016 года количество резидентов выросло почти в пять раз — с 274 до 1324 человек.
"Свободная экономическая зона развивается, прирост есть. По сравнению с прошлыми годами прирост значительный", — сказала она.
По данным главы Минфина, в консолидированный бюджет от участников СЭЗ уже поступило 4,1 млрд рублей.
"В консолидированный бюджет участники СЭЗ уплатили 4,1 млрд рублей", — сказала Кивико.
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