Все в СЭЗ: число резидентов растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Количество участников Свободной экономической зоны в Крыму растет ежегодно — сегодня в числе резидентов 1324 человека. Данные по состоянию на июль месяц на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Симферополе озвучила министр финансов РК Ирина Кивико

По ее словам, по сравнению, например, с январем 2016 года количество резидентов выросло почти в пять раз — с 274 до 1324 человек.

"Свободная экономическая зона развивается, прирост есть. По сравнению с прошлыми годами прирост значительный", — сказала она.

По данным главы Минфина, в консолидированный бюджет от участников СЭЗ уже поступило 4,1 млрд рублей.

"В консолидированный бюджет участники СЭЗ уплатили 4,1 млрд рублей", — сказала Кивико.