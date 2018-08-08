Омский НПЗ запустил установку по производству водорода за 3,4 млрд руб.

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Омский НПЗ "Газпром нефти" ввел в эксплуатацию установку по производству водорода, разработанную российскими инженерами. Ее стоимость составляет 3,4 млрд рублей, а мощность — более 12 тысяч тонн. Об этом сообщает компания.

Водород используют для финальной очистки моторных топлив до стандарта Евро-5. Установка позволит Омскому НПЗ повысить объем производства высокооктановых бензинов, а также увеличить показатели выхода светлых нефтепродуктов.

"Новый объект был построен в рекордные сроки — всего за 17 месяцев. При его строительстве были применены лучшие отечественные и зарубежные научно-технические решения и строительные технологии", — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Пуск установки стал частью программы модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года реализует «Газпром нефть».