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Омский НПЗ запустил установку по производству водорода за 3,4 млрд руб.
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Омский НПЗ запустил установку по производству водорода за 3,4 млрд руб. 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Омский НПЗ "Газпром нефти" ввел в эксплуатацию установку по производству водорода, разработанную российскими инженерами. Ее стоимость составляет 3,4 млрд рублей, а мощность — более 12 тысяч тонн. Об этом сообщает компания.
Водород используют для финальной очистки моторных топлив до стандарта Евро-5. Установка позволит Омскому НПЗ повысить объем производства высокооктановых бензинов, а также увеличить показатели выхода светлых нефтепродуктов.
"Новый объект был построен в рекордные сроки — всего за 17 месяцев. При его строительстве были применены лучшие отечественные и зарубежные научно-технические решения и строительные технологии", — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Пуск установки стал частью программы модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года реализует «Газпром нефть».
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