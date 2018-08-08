В Курской области подвели итоги работы промышленного комплекса с начала 2018 года

Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 156,8 млрд рублей — это выше уровня 2017 года на 11,6%

В Курске прошло областное совещание, на котором рассказали об итогах работы промышленного комплекса области в первом полугодии 2018 года. На мероприятии сообщили, что индекс промпроизводства за 6 месяцев составил 104,2% (по РФ — 103%). Рост объемов производства в добыче полезных ископаемых — 12,9%, в обрабатывающих отраслях — 8,5%. Положительную динамику сохранили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности на 156,8 млрд рублей — это выше уровня 2017 года на 11,6%.

В Курской области создали региональный фонд поддержки промышленных предприятий. В этом году поддержку регионального фонда получат три предприятия.

С полным докладом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Курской области.