Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,08%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов складирования грузов, торговли и целлюлозно-бумажной промышленности.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подешевел на 0,08%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Nikon Corp. (T:7731), которые подорожали на 181,0 п. (9,38%), закрывшись на отметке в 2.110,0. Котировки Furukawa Electric Co., Ltd. (T:5801) выросли на 195,0 п. (5,28%), завершив торги на уровне 3.885,0. Бумаги Softbank Corp. (T:9984) выросли в цене на 502,5 п. (5,00%), закрывшись на отметке 10.545,0.

Лидерами падения стали акции Meiji Holdings Co., Ltd. (T:2269), цена которых упала на 900,0 п. (10,39%), завершив сессию на отметке 7.760,0. Акции Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301) поднялись на 165,0 п. (7,44%), закрывшись на уровне 2.054,0, а NTT Data Corp. (T:9613) снизились в цене на 84,0 п. (6,00%) и завершили торги на отметке 1.316,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1859) превысило количество закрывшихся в минусе (1526), а котировки 209 акций практически не изменились.

Котировки акций Softbank Corp. (T:9984) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,00%, 502,5 п., и завершили торги на отметке 10.545,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 6,29% до отметки 14.60, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,04%, или 0,03, достигнув отметки $69,20 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,04%, или 0,03, до $74,68 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,18%, или 2,20, до отметки $1.220,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,38% до 110,97, а котировки EUR/JPY упали на 0,44%, достигнув отметки 128,62.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 95,06.