Налоговый маневр рискует изменить внешний и внутренний рынок топлива

Информация о том, что крупнейшие российские нефтяные компании хотят провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу налогового маневра и повышения ставки НДПИ, свидетельствует о важности данного вопроса для национальной экономики — считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

В России происходит налоговый маневр

Эти сведения предшествуют заседанию комиссии по ТЭК, которая пройдет 27 августа в Кемерово и где примет участие президент РФ Путин, причем основной темой дискуссии, судя по всему, станет судьба акциза на нефтепродукты после декабря 2018 года.

Кроме того, нефтяников волнует судьба обратного акциза на нефтепродукты, и по какой формуле он будет вводиться — это важно для всего рынка, учитывая, что программа «налогового маневра» напрямую скажется и на нашем внутреннем производстве.

Дело в том, что в рамках налогового маневра в ближайшие шесть лет будет отменена экспортная пошлина на нефть и параллельно начнет повышаться налог на добычу полезных ископаемых. В результате, «нефтяная рента» федерального бюджета расширится с нефти, поступающей на экспорт, на весь объем производства в России, что скажется и на нашем внутреннем потреблении.

Главной угрозой является повышение внутренних цен на нефтепродукты, поскольку налоговая нагрузка на наше внутреннее потребление увеличится в эти годы фактически в два раза. Из-за этого правительство РФ и задумалось об обратном нефтяном акцизе, чтобы компенсировать нефтеперабатывающим заводам издержки, и не дать ценам на бензин расти выше базовых показателей инфляции.

Налоговый маневр должен снизить зависимость России от мировых рынков

В результате, у нефтяных компаний и возникла идея данной встречи, на которой они собираются изложить президенту свой взгляд на эту проблему. Впрочем, существует вопрос, а не является ли это с их стороны банальным лоббированием собственных интересов.

«В законах о налоговом маневре, который недавно подписал президент, предусматривается полноценная стратегия развития нефтегазовой отрасли нашей страны. Это вообще целый комплекс реформ отечественной нефтяной отрасли, которые в своей базовой идее должны снизить зависимость отечественной экономики от колебания цен на мировом рынке», — констатирует Фролов.

Это вообще называется «большим налоговым маневром», главная цель которого обозначена в исключении всех тех последствий, которые понесла экономика России от падения мировых цен на нефть, как в 2009 года, так и во время последних событий 2015-16 годов.

«Все это делается для стабилизации наполнения отечественного федерального бюджета. Для этого был и выбран путь в виде подъема НДПИ и постепенного снижения, вплоть до отмены, экспортной пошлины на нефть», — резюмирует Фролов.

Нефтяной маневр появился не на пустом месте

Как замечает эксперт, именно эта линия является здесь магистральной, причем она призвана перевести нагрузку в рамках «нефтяной ренты» с внешнего рынка на внутренний. Это не спорадическое решение, поскольку первый этап данной реформы прошел еще в 2015-17 годах, поэтому данное начинание было давно подготовлено отечественным Министерством финансов.

«Изначально предполагалось не отменять экспортную пошлину совсем, а просто снизить ее и увеличить нагрузку на НДПИ, но Минфин решил продолжить эти начинания и предложил текущий пакет мер в лице нефтяного маневра», — заключает Фролов.

Данная реформа и до этого вызывала целый ряд вопросов в нефтяной отрасли, поскольку даже в своем изначальном виде предложенный пакет мер приводил к снижению рентабельности переработки нефти в России, а последние решения это обстоятельство только усилили.

«Вообще тот факт, что в рамках подобного решения цена на нефть для переработки внутри страны уравнивается с ценой на нефть для переработки за ее пределами, является, мягко говоря, неочевидным ходом», — констатирует Фролов.

У нефтяных компаний есть повод для беспокойства

Естественно, нефтяные компании восприняли все это крайне негативно и даже считают, что такая политика является косвенным способом защиты интересов иностранных производителей бензина и других базовых нефтепродуктов.

«В любом случае, это снижает маржинальность переработки нефти внутри России, что ведет к серьезным последствиям для всей российской экономики, учитывая, что мы сегодня живем не при социализме, а все-таки при рынке», — резюмирует Фролов.

Кроме того, отечественное народное хозяйство является частью глобального рынка, несмотря на все те внешнеполитические флуктации, которые в последнее время происходят в отношениях между Россией и коллективным Западом.

«Здесь достаточно сказать, что мы является одной из трех крупнейших частей глобального рынка нефти, поэтому любые такие изменения качественно сказываются на всех сопутствующих вопросах. Ведь мы вместе с Саудовской Аравией доминируем и в поставках нефти на мировой рынок, что также серьезно усиливает значимость данного закона», — заключает Фролов.

В такой ситуации нефтяной маневр качественно меняет расклад сил и может привести к целому ряд изменений на внутреннем рынке России, с чем и вызваны все эти опасения со стороны ведущих игроков отечественной экономики.

Соответственно, президенту придется принять здесь какие-то решения, которые компенсируют нашим нефтяным компаниям последствия принятых ранее законов, в противном случае, все это может негативно сказаться на всем нашем внутреннем рынке.