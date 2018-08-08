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В Дербенте состоялась благотворительная акция для подопечных социально-реабилитационного центра
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В Дербенте состоялась благотворительная акция для подопечных социально-реабилитационного центра 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Инициатором проведения акции был врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов.
Подопечные реабилитационного центра побывали на площади свободы, где катались на электромобилях, паровозиках. Мероприятие продолжили в кафе «Ретро», где аниматоры устроили различные конкурсы и танцевальный флешмоб.
Руководитель Социально-реабилитационного центра Алла Мусаева выразила огромную благодарность организаторам акции. Также она отметила, что дети запомнят это надолго.
Работники администрации призвали не оставаться равнодушными и помогать этим детям.
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