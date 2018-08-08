В Дербенте состоялась благотворительная акция для подопечных социально-реабилитационного центра

Инициатором проведения акции был врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов.

Подопечные реабилитационного центра побывали на площади свободы, где катались на электромобилях, паровозиках. Мероприятие продолжили в кафе «Ретро», где аниматоры устроили различные конкурсы и танцевальный флешмоб.

Руководитель Социально-реабилитационного центра Алла Мусаева выразила огромную благодарность организаторам акции. Также она отметила, что дети запомнят это надолго.

Работники администрации призвали не оставаться равнодушными и помогать этим детям.