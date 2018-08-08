Курс евро впервые с мая превысил 75 рублей 

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Курс рубля снижается почти на 2% к доллару и евро на фоне усиления санкционной риторики США: евро поднялся выше 75 рублей впервые с 8 мая, доллар нацелился на 65 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами «завтра» на 14.11 мск среды рос на 1,22 — до 74,87 рубля, курс доллара — на 1,09 копеек, до 64,59 рубля. Ранее в ходе торгов евро уже подскакивал до 75,19 рубля, доллар — до 64,88 рубля.
На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета «Коммерсант» в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.