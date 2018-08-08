Рубль сдает позиции, евро торгуется выше 74 руб, доллар почти по 64 руб

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение на фоне усиления санкционной риторики, евро торгуется выше 74 рублей впервые с 25 июля, доллар приблизился к 64 рублям, следует из данных Московской биржи

Курс евро расчетами «завтра» на 12.24 мск среды рос на 45 копеек — до 74,1 рубля (уже поднимался до 74,18 рубля), курс доллара — на 40 копеек — до 63,89 рубля (уже поднимался до 63,99 рубля), следует из данных Московской биржи.