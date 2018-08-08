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Рубль сдает позиции, евро торгуется выше 74 руб, доллар почти по 64 руб
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Рубль сдает позиции, евро торгуется выше 74 руб, доллар почти по 64 руб 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение на фоне усиления санкционной риторики, евро торгуется выше 74 рублей впервые с 25 июля, доллар приблизился к 64 рублям, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами «завтра» на 12.24 мск среды рос на 45 копеек — до 74,1 рубля (уже поднимался до 74,18 рубля), курс доллара — на 40 копеек — до 63,89 рубля (уже поднимался до 63,99 рубля), следует из данных Московской биржи.
Газета «Коммерсант» ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях США против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ «государством-спонсором терроризма».
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