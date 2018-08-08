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Крупнейшие предприятие Ростовской области «Роствертол» начало сокращать сотрудников
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Крупнейшие предприятие Ростовской области «Роствертол» начало сокращать сотрудников 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Роствертол» — самое успешное предприятие области, размер его выручки в 2017 году достиг почти 100 миллиардов рублей, завод ежегодно в полтора раза увеличивал выручку и прибыль.
Сейчас на предприятии начали сокращать сотрудников.
«Нам сообщили, что завод будет сокращать персонал, потому что сейчас кризис, на рынке не лучшие времена, спрос на вертолеты падает, все больше клиентов переходят на самолеты», — рассказал «ФедералПресс» один из работников предприятия на условиях анонимности.
По данным управление государственной службы занятости, «Роствертол» только в июле-августе уволит 96 человек. Масштабы сокращения во втором полугодии неизвестны.
«Сокращения на «Роствертоле» начались в прошлом году, тогда завод покинули 283 человека (3,2%). В первом квартале текущего года были сокращены еще 84 человека (1%)», — отмечают аналитики АО «Финам».
Эксперты полагают, что увольнения не свидетельствует о проблемах на предприятии, а нужны для того, чтобы показывать хорошие результаты по производительности труда — соотношение объема производства к численности работников.
Предприятие входит в тройку крупнейших работодателей Ростовской области. В течение последних пяти лет выручка «Роствертола» выросла более чем в три раза — с 31,4 млрд рублей 99 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась почти вчетверо — с 3,9 млрд рублей в 2013 году до 16,7 млрд рублей в прошлом.
Продукция «Роствертола», как следует из отчета компании за I квартал 2018 года, составляет существенную долю вертолетной техники, поставляемых РФ за рубеж. В сегменте тяжелых вертолетов доля компании составляет 100%. «Ростствертол» производит вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», который является основным ударным вертолетом Воздушно-космических сил России.
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