Рубль сдает позиции, евро торгуется выше 74 руб, доллар почти по 64 руб 

Курс рубля усилил снижение на фоне усиления санкционной риторики, евро торгуется выше 74 рублей впервые с 25 июля, доллар приблизился к 64 рублям, следует из данных Московской биржи. Газета «Коммерсант» ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях США против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании России «государством-спонсором терроризма».