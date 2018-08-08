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Рубль сдает позиции, евро торгуется выше 74 руб, доллар почти по 64 руб
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Рубль сдает позиции, евро торгуется выше 74 руб, доллар почти по 64 руб 

Авторадио 48 минут назад
Курс рубля усилил снижение на фоне усиления санкционной риторики, евро торгуется выше 74 рублей впервые с 25 июля, доллар приблизился к 64 рублям, следует из данных Московской биржи. Газета «Коммерсант» ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях США против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании России «государством-спонсором терроризма».
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