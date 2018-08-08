Российский рынок вырос на внешнем фоне и внутренних корпоративных новостях

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Поддерживаемые динамикой нефти и американского и европейского рынков российские площадки завершили торги вторника в «зелёной зоне» — ММББ вырос на +0,54%, РТС прибавил +0,75%. Котировки нефти продолжают повышаться на введении санкций США против Ирана, а также на ожиданиях сокращения запасов сырья в США за прошедшую неделю. Американские рынки выросли на сильной корпоративной отчетности.