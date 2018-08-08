Российский рынок вырос на внешнем фоне и внутренних корпоративных новостях 

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Поддерживаемые динамикой нефти и американского и европейского рынков российские площадки завершили торги вторника в «зелёной зоне» — ММББ вырос на +0,54%, РТС прибавил +0,75%. Котировки нефти продолжают повышаться на введении санкций США против Ирана, а также на ожиданиях сокращения запасов сырья в США за прошедшую неделю. Американские рынки выросли на сильной корпоративной отчетности.
В ходе вчерашних торгов в лидерах роста отметились акции АЛРОСА, прибавившие солидные 3,9%, после утверждения новой дивидендной политики компании, которая предусматривает дивидендные выплаты в объеме 50-70% свободного денежного потока компании при соблюдении долговой нагрузки 1,0х-1,5х чистый долг/EBITDA и до 100% при значении коэффициента ниже 1,0х. Кроме того, Наблюдательный совет предварительно рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодии в размере не менее 5,93 руб. за акцию. Акции Роснефти подорожали на 2,0% на фоне сильных результатов за второй квартал и ожидаемого обратного выкупа акций на сумму 2 млрд долл. США. В итоге Роснефть стала самой дорогой компанией России, обогнав по капитализации Сбербанк. Выручка Роснефти за отчетный квартал выросла на 47,5% г/г, EBITDA — на 85% г/г, чистая прибыль увеличилась в 3,6 раза г/г., превысив самые оптимистичные рыночные прогнозы. В лидерах также были акции Башнефти, прибавившие 1,9% (обыкновенные) и 2,1% (привилегированные), отреагировав на позитивную отчетность. Выручка компании по МСФО за 1 полугодие 2018 г. выросла на 24,9% г/г, чистая прибыль увеличилась на 89,6% г/г, EBITDA — на +17,8% г/г. Хорошим ростом завершили вчерашние торги акции Интер и Яндекс (+1,9%). В аутсайдерах En+ (-1,8%), Юнипро (-1,6%) на слабой полугодовой отчетности, РусГидро (-1,3%), ПИК (-1,3%) и Сбербанк (1,0% — обыкновенные, 0,6% — привилегированные). [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские торговые площадки завершили торги вторника в плюсе в пределах 0,5%. Индекс S&P 500 прибавил 0,28%, достигнув 2,858 пунктов, что лишь на 14 пунктов ниже максимума, зафиксированного в январе. Оптимизму инвесторов способствует сильная квартальная отчетность крупнейших корпораций, вселяя уверенность относительно дальнейшего усиления национальной экономики. включенные в индекс, в среднем отразили 23,5%-ный рост квартальной прибыли относительно прошлогодних уровней, по оценкам Reuters. Динамика европейских площадок выглядела еще более оптимистичной — Euro Stoxx 50 прибавил 0,6%, основные страновые индикаторы FTSE 100 — 0,71%, CAC 40 — 0,81%. Азиатские рынки в среду продолжили восстанавливаться четвертый день подряд, поддерживаемые корпоративной американских корпораций, а также ожиданиями, что Китай усилит фискальные стимулы для нивелирования негативных последствий усиливающейся торговой напряженности с США. MSCI Asia-Pacific прибавляет 0,3%, при этом японский Nikkei в небольшом минусе (-0,1%). Акции китайских компаний потеряли в среднем более 1% после заявлений о том, что США начнет взимать 25%-ные тарифы на китайский экспорт в объеме 16 млрд долл. уже в текущем месяце.
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН»