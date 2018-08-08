Эксперт: российское правительство давно регулирует цены на бензин

Думские коммунисты предлагают ввести государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. Эксперты считают, что это избыточное предложение: рыночные механизмы и так диктуют рост цен на бензин, с которым придется справляться правительству

Как полагают специалисты, данный законопроект будет носить негативный эффект, поскольку он увеличит влияние государства на экономику и снижение рыночных факторов при формировании цен. В конечном итоге это приведет к сокращению производства, соответственно — к сокращению предложения на внутреннем рынке, что обеспечит дополнительный рост цен. Цена на топливо формируется, несмотря на высокую налоговую нагрузку, под влиянием внешних факторов, цен на нефть и нефтепродукты на зарубежных рынках. Любое ограничение в данном случае — минус для рынка.

По данным Росстата, с января по май цены на бензин выросли в среднем на 7,3%, в то время как уровень инфляции составил 1,6%. Для решения этой проблемы в конце мая правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать акцизы с 1 июля.

В СССР цены на бензин регулировались Государственным комитетом цен. Прейскурант от 1968 года устанавливал стоимость бензина из расчета на 10 литров для существовавших тогда марок А-66, А-72, А-76, АИ-93, АИ-98. Самым дешевым был бензин А-66 (0,6 руб. за 10 л), а самым дорогим — АИ-98 (1,05 руб. за 10 л). Для АИ-93 прейскурант был 0,95 руб. за 10 литров топлива. К началу 80-х годов прошлого века цены повышались на все группы бензина. В течение последующего десятилетия А-76 подорожал до 0,3 руб., АИ-93 — до 0,4 руб. за литр. Таким образом, те, кто называет цену в 40 копеек за литр «советского» бензина, в общем-то, правы: именно такими были цены на бензин вплоть до распада СССР. Но оборотистые граждане все равно покупали бензин у водителей машин-топливозаправщиков — так можно было сэкономить до трех рублей с бака.

— Система регулирования цен на бензин сейчас присутствует в нефтяном маневре, — пояснил «ВМ» экономист Дмитрий Абзалов . — Напомню: он предполагает перенос налогообложения с таможенных пошлин на скважину, на НДПИ. В этом случае нагрузка будет ложиться на НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы. — Прим. «ВМ»). Чтобы избежать вывода бензина в Восточную Европу, где его выгодно продавать, надо будет работать с акцизом. Есть механизм: чем цена выше, тем ниже может быть акциз, соответственно, тем дешевле будет производить продукт в РФ и выгодно продавать здесь. В случае форс-мажора и резкого роста цен может быть установлена правительством таможенная пошлина, чтобы насытить рынок и в то же время сделать внешние цены конкурентоспособными.

Эксперт полагает, что внесенный депутатами от КПРФ законопроект явно излишен. Механизмы правительства достаточны для регулирования нефтяного рынка.