Властям предложили контролировать цены на бензин

Депутаты-коммунисты внесли в нижнюю палату парламента проект закона, дающий право власти регулировать цены на бензин. Документ размещен на портале Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«С 1 января 2019 года вводится государственное регулирование цен на бензин автомобильный (всех видов) и на дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путем установления их предельных уровней», — отмечается в законопроекте.

Каким именно образом государство будет влиять на ценообразование на топливном рынке и какие параметры будут при этом приниматься во внимание, в перспективе должно будет решить правительство.

В пояснительной записке авторы предлагаемой меры — депутаты-коммунисты Валерий Рашкин Денис Парфенов — говорят о том, что налоговый маневр в «нефтянке» делает иностранный рынок нефти и нефтепродуктов премиальным и ставит российских потребителей в уязвимое положение.

По их мнению, инициатива обеспечи механизм госрегулирования ценообразования на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов России. «Позволит гарантировать защиту потребителей от сильных ценовых колебаний на этом рынке и резкого роста вынужденных расходов на автомобильный бензин, что приведет к снижению социальной напряженности в регионах РФ», — поясняют депутаты.

Напомним, что в апреле 2018 года в России начали стремительно повышаться цены на топливо. По сравнению с январскими показателями он подорожал на 8%. Ключевой причиной роста стоимости бензина власти называли стремление нефтяных компаний возместить выпадающие убытки из-за необходимости продавать продукцию внутри России, а не на экспорт по более высокой цене.

24 июля Государственная дума приняла в заключительном третьем чтении закон о завершении налогового маневра. Согласно документу, предполагается постепенная отмена экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты к 2024 году с параллельным увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Кроме того, отечественным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) будет компенсироваться обратный акциз в том случае, если мировые цены на нефть станут выше российских. Это даст возможность НПЗ снижать стоимость своей готовой продукции, включая цены на бензин.

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