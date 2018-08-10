Созданная США «черная дыра» влияет на рост глобальной экономики

8 мая текущего года Вашингтон громогласно заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме, разработанного в июле 2015 г. Ираном и «шестеркой» международных посредников — США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией. Дальнейшие шаги в отношении Тегерана Вашингтон сделал уже 7 августа, возобновив действие ряда санкций против финансового и промышленного секторов Ирана. Речь идет об авто— и авиапромышленности, а также о торговле золотом и другими драгоценными металлами. Американцы провозгласили, что любая страна, намеренная и дальше так или иначе сотрудничать с Ираном, не может иметь дела с Соединенными Штатами.

Нововведенные санкции негативно повлияли, прежде всего, на два ведущих французских автоходинга: Groupe PSA и Renault . Первый за минувший год продал иранской стороне 445 тыс. автомобилей, а затем компании пришлось приостановить свою бизнес-деятельность в стране. Что касается Renault, несмотря на предварительную подготовку, его объем продаж по итогам первого полугодия этого года все же снизился более чем на 10%.

Эффект новых санкционных мер США на глобальную экономику станет понятным только после 5 ноября, когда, по прогнозу Штатов, будет возобновлен второй пакет санкций, затрагивающих энергоресурсной, финансовый и нефтяной секторы Ирана. Вашингтон также заявил о намерении добиться полной блокировки экспорта иранской нефти. Это направление, как опорная отрасль для развития страны и других соответствующих индустрий в ней, ежегодно обеспечивает 70%-80% экспорта Ирана. Поэтому санкции США несомненно нанесут ущерб иранской экономике. Но — не её одной: Исламская республика является 3-м в ОПЕК и 4-м в мире производителей нефти, а это 2,5 млн баррелей в сутки, которые покрывают 3% спроса на мировом рынке. А значит то, чего добиваются в Белом доме, гарантированно приведет к увеличению цены на «черное золото».

Согласно докладу, опубликованному Bank of America Merrill Lynch в июле нынешнего года, в случае, если Соединенные Штаты примут политику «нулевая терпимость» по отношению к иранскому экспорту нефти, то мировые цены на жидкое топливо могут увеличиться до 120 долларов за баррель. Английская компания финансового обслуживания AJ Bell в своем зачете заявила: история уже неоднократно показывала, что взлёт цен на нефть приносит повышенное давление росту мировой экономики. «Стремительный рост цен на нефть, произошедший в 1974, 1979, 1990 и 1999 годах, привел к экономической рецессии. В 2008 году цены росли удвоенными темпами, что и стало одной из возможных причин вспышки глобального финансового кризиса», — отметил один из авторов отчета.

Спровоцированная Вашингтоном торговая война представляет собой «черную дыру» по-американски, которая может поглотить все успехи глобального экономического роста. Несмотря на регулярные обновления известным миллиардером записей в Twitter о скорой победе в противостоянии, аналитики считают, что глобальный экономический рост тесно связан с торговлей — в частности, повышение таможенных пошлин, в конечном счете, окажет негативное влияние на объемы глобальной торговли и коммерческую уверенность, что может привести к стагфляции, то есть одновременно появляются как депрессия, так и инфляция, что уведет мировую экономику на грань экономической рецессии.

Международный валютный фонд предупреждал, что песенка глобальной экономики продолжаться не будет. IMF полагает, что рост глобальной экономики в 2020 году снизится на 0,5% по сравнению с более ранними прогнозами. Всемирный банк опубликовал в начале июня доклад, в котором говорится, что эскалация торговых трений окажет на глобальную торговлю негативное влияние, которое нисколько не уступает финансовому кризису в 2008 году, при этом наиболее пострадают развивающиеся страны, ибо они наиболее зависят от развития ведущих экономик. Главный автор доклада, экономист Франциска Онзорге назвала торговый протекционизм настоящей опасностью, отметив, что «глобальному росту угрожают всяческие действия, препятствующие развитию глобальной торговли».

Газета «Ниппон таймс» опубликовала на своих страницах статью, в которой говорится (цитата): «Добро пожаловать в кошмар в глазах экономистов — стагфляцию». Её автор пишет, что для урегулирования стагфляции существует только один выход — отрезать источник, то есть, американская администрация откажется от повышения таможенных пошлин.