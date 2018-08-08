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Альфа-банк разместит облигации на $8 млн с привязкой к фьючерсу на нефть WTI
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Альфа-банк разместит облигации на $8 млн с привязкой к фьючерсу на нефть WTI 

Прайм 14 минут назад
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Альфа-банк намерен 10 августа начать размещение биржевых структурных облигаций объемом 8 миллионов долларов с привязкой к цене фьючерса на нефть марки WTI, говорится в материалах кредитной организации.
Заявки на облигации выпуска банк собирал 1 августа. Трехлетние ценные бумаги банк планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в июле 2017 года.
Ставка первого полугодового купона установлена в размере 0,01% годовых. Выпуск также предусматривает выплату дополнительного дохода, размер которого зависит от цены фьючерса на нефть марки WTI с исполнением в сентябре 2021 года. Номинал биржевых облигаций — 1000 долларов.
Банк ранее уже выпускал различного рода структурные биржевые облигации. Так, в апреле Альфа-банк разместил облигации на 17 миллионов долларов с привязкой к индексу компаний в секторе робототехники, провайдером которого выступает Societe Generale.
В ноябре 2017 года банк разместил биржевые структурные облигации в объеме 20 миллионов евро. Выпуск предусматривает выплату фиксированного купона раз в полгода в размере 0,01% годовых. По облигациям также предусмотрена выплата через пять лет дополнительного дохода, величина которого привязана к динамике индекса NXSRUFA. В мае того же года банк разместил аналогичный выпуск структурных облигаций с привязкой к индексу NXSRUFA на 2,147 миллиарда рублей из общего объема выпуска 5 миллиардов рублей.
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