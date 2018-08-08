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ФАС и Минэнерго согласуют приказ об увеличении продажи газа на бирже до конца года
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ФАС и Минэнерго согласуют приказ об увеличении продажи газа на бирже до конца года 

Rambler News Service 24 минуты назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минэнерго РФ планируют в четвертом квартале 2018 года принять совместный приказ об увеличении объемов продаж газа на бирже, сообщил журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.
«Мы включили это мероприятие в перечень «дорожной карты», в раздел по газоснабжению. Решение будет принято в четвертом квартале 2018 года», — отметило он.
Ранее, в апреле 2018 года Голомолзин заявлял, что принятие совместного приказа, в рамках которого должны быть определены нормативы объемов продаж газа на бирже, ожидается в первом полугодии 2018 года.
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