ФАС и Минэнерго согласуют приказ об увеличении продажи газа на бирже до конца года

«Мы включили это мероприятие в перечень «дорожной карты», в раздел по газоснабжению. Решение будет принято в четвертом квартале 2018 года», — отметило он.

Ранее, в апреле 2018 года Голомолзин заявлял, что принятие совместного приказа, в рамках которого должны быть определены нормативы объемов продаж газа на бирже, ожидается в первом полугодии 2018 года.