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ФАС опубликовала приказ об индексации оптовых цен на газ «Газпрома на 3,4%
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ФАС опубликовала приказ об индексации оптовых цен на газ «Газпрома на 3,4% 

Rambler News Service 22 минуты назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала приказ об увеличении цен на газ «Газпрома» для промышленных потребителей на 3,4%. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом в приказе не указано, с какой даты проводится индексация цен на газ. В последние годы цены на газ индексируются с 1 июля.
Правление ФАС России [утвердило] (https://rns.online/energy/FaS-utverdila-indeksatsiyu-optovih-tsen-na-gaz-Gazproma-na-34-2018-07-06/) индексацию оптовых цен на газ «Газпрома» на 3,4% 3 июля текущего года.
Как пояснял заместитель главы ФАС России Анатолий Голомолзин, принятое решение соответствует проводимой ФАС политике «инфляция минус».
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