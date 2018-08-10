ФАС опубликовала приказ об индексации оптовых цен на газ «Газпрома на 3,4%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала приказ об увеличении цен на газ «Газпрома» для промышленных потребителей на 3,4%. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом в приказе не указано, с какой даты проводится индексация цен на газ. В последние годы цены на газ индексируются с 1 июля.

Правление ФАС России [утвердило] (https://rns.online/energy/FaS-utverdila-indeksatsiyu-optovih-tsen-na-gaz-Gazproma-na-34-2018-07-06/) индексацию оптовых цен на газ «Газпрома» на 3,4% 3 июля текущего года.