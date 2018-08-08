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ФАС внесла в Минюст приказ об индексации оптовых цен на газ для промышленности
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ФАС внесла в Минюст приказ об индексации оптовых цен на газ для промышленности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. ФАС рассчитывает, что в ближайшее время Минюст зарегистрирует приказ об индексации оптовых цен на газ для промышленности на 3,4%. Об этом журналистам сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Этот приказ в Минюсте уже. Рассчитываем, что в ближайшее время будет зарегистрирован документ", — сказал он.
Голомолзин отметил, что ранее ФАС уже направляла приказ, однако он вызвал замечания у Минюста. По словам замглавы ФАС, сейчас все замечания исправлены.
Правление ФАС России 3 июля приняло решение об индексации оптовых цен на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям РФ, на 3,4%. Тогда Голомолзин говорил, что принятое решение соответствует проводимой ФАС России политике «инфляция минус». Также, по его словам, решение ФАС России соответствует параметрам одобренного правительством РФ прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, и плановый период 2019 и 2020 годов.
С 1 июля 2017 года цены на газ «Газпрома» были увеличены на 3,9%.
Технически индексация тарифа газа касается только продаваемого на внутреннем рынке газа «Газпрома», который уже много лет добивается отмены этого ограничения и просит предоставить возможность давать скидки.
От роста тарифа «Газпрома» также зависит цена газа независимых производителей, которые, как правило, торгуют на рынке ниже цены газового монополиста. С другой стороны, это компенсируется тем, что они должны платить «Газпрому» за транспортировку газа.
ТАСС: последние новости
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